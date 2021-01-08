بعد تفشي كورونا في صفوف الفيلانز.. ليفربول يحسم موقفه النهائي من مواجهة أستون فيلا

حسم نادي ليفربول موقفه النهائي من مواجهة أستون فيلا، المقرر لها اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت صحيفة " ذا أثليتك" الإنجليزية، أن ليفربول قرر السفر إلى مدينة برمنجهام لمواجهة أستون فيلا، رغم تفشي فيروس كورونا في صفوف الفيلانز.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول يرغب في خوض المباراة في موعدها، حتى لا يؤثر ذلك على جدول مبارياته في الفترة المقبلة.