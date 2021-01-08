نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد المحمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كذب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي جميع الإشاعات التي ترددت بشأن الدخول في مفاوضات مع المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وكشف عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الحدث: "نقدر المحمدي ونحترم قدراته كثيرا، لكن لم نفكر في ضمه ولم تطرح فكرة التعاقد معه داخل القلعة الحمراء".

وأضاف:"أن فريقه يريد تمديد عقد محمد شريف العائد من الإعارة لإنبي هذا الموسم، مؤكداً أنه مستقبل الفريق ولا صحة لما تردد حول رحيله لصفوف بيراميدز".

وتابع:" أما عن مستقبل الأنجولي جيرالدو سيحسم خلال 48 ساعة، ونحن ملتزمين بسداد بكافة مستحقاته، ولمن يبحث اللاعب عن المشاركة والحفاظ على مستواه ويتم في الوقت الحالي التوصل لحل يرضي الطرفين".

وسبق ورفع النادي الأهلي اسم جيرالدو من قائمته لقيد والتر بواليا ويتحفظ اللاعب الأنجولي على وضعه ضمن قائمة الانتظار.

وأختتم:"من الممكن رحيل أحد لاعبي الهجوم وفقا لقرار موسيماني المدير الفني والذي لم يقرر بعد من سيكون في حساباته ومن سيخرج للإعارة للحصول على الفرصة، نافيا وصول عرض رسمي من سموحة لضم أحمد ريان".