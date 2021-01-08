نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعثر مفاوضات تجديد عقد نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعثرت المفاوضات بين إدارة فريق ليفربول وفينالدوم لاعب وسط الفريق بشأن تجديد عقد الأخير.

وينتهي عقد اللاعب مع الريدز نهاية الموسم الحالي، ليحق له التوقيع لأي فريق آخر.

ووفقا لصحيفة سكاي سبورت، فإن إدارة ليفربول قدمت عرضا للاعب لتجديد عقده، لكنه رفض حتى تأزمت الأمور مجددت بين الطرفين.

وأكدت، أن سبب امتناع اللاعب هو التجديد هو عدم شعوره بالتقدير المادي من إدارة ناديه، خاصة بعد تألقه خلال الفترة الماضية.