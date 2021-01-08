رغم تفشي كورونا في صفوف الفريق.. أستون فيلا يعلن إقامة مباراته ضد ليفربول

أعلن نادي أستون فيلا إقامة مباراته ضد ليفربول في موعدها، والتي من المقرر إقامتها اليوم، الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكر نادي أستون فيلا في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": أن مباراة الفريق ضد ليفربول ستقام في موعدها، ولا يوجد أي تعديل".