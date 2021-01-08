كورونا والإسعاف وسب الحكم.. أبرز تعديلات لائحة العقوبات في الدوري

أجرت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد العديد من التعديلات على لائحة العقوبات فى مختلف المسابقات المحلية.

ولجأت اللجنة الثلاثية، إلى إجراء تعديلات بلائحة العقوبات فى البطولات المحلية بعد صدور قرار التعيين من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وتمسكت بضرورة إجراء تعديلات على لائحة العقوبات من أجل تصحيح الأوضاع ومواجهة الأخطاء الصادرة من جانب عناصر المنظومة الرياضية.

دوت الخليج يسلط الضوء على أبرز التعديلات الصادرة فى لائحة العقوبات بمختلف المسابقات المحلية.

وحددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد عقوبة اقتحام الجماهير أرضية الملعب فى المباراة وذلك خلال التعديلات الصادرة مؤخرا فى لائحة العقوبات بالدورى الممتاز.

وتضمنت تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة اقتحام أحد جماهير الفريقين ارضية الملعب فى المباراة المقامة بجمهور يتم أصدر عقوبة الغرامة مليون جنية واعتبار الفريق التابع إليه الجمهور خاسرا بثلاثية نظيفة وخصم ثلاث نقاط من رصيده فى نهاية الموسم..

وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد تعديل عقوبة خروج اللاعب عن النص فى المسابقات المحلية وسب اى عنصر تحكيمي.

وجاءت ابرز بنود تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة الخروج عن النص وسب اى عنصر تحكيمي خلال منافسات المسابقات المحلية كانت اللائحة قبل تعديلها تنص على إيقاف اللاعب المخطئ 16 مباراة ولكن تم تخفيف العقوبة بعد تعديل اللائحة لتصبح الايقاف لمدة 8 مباريات فقط.

وسلطت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد الضوء على عقوبة عدم وجود سيارتى الإسعاف والمهمات الطبية فى مباريات مختلف المسابقات المحلية.

وشملت تعديلات لائحة العقوبات أنه فى حالة عدم وجود سيارتى الإسعاف والمهمات الطبية حتى انطلاق اى مباراة فى مختلف المسابقات المحلية يمنح حكم اللقاء ٢٠ دقيقة مهلة للفريق صاحب الملعب وإذا تم انقضاء المهلة يعتبر الفريق المضيف خاسرا بثلاثية نظيفة إذا ثبت عدم إبلاغ مسؤوليه هيئة الإسعاف.

وأخطرت اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة.

وذلك في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-١٩ أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.