نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام نظيره إنبي، بهدفين مقابل هدف، في حين خسر طلائع الجيش أمام نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف أيضًا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.