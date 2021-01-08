قرعة الكونفدرالية.. بيراميدز يواجه أبيدجان الإيفواري

أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر من مسابقة الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز لفريق أبيدجان الإيفواري. ومن املعروف أن الفرق المشاركة في دور الـ 32 بالكونفدرالية: بيراميدز - نهضة بركان - الرجاء -النجم الساحلي - شبيبة القبائل - وفاق سطيف- شبيبة القبائل - موتيمبا - أورلاندو - القطن الكاميروني - ساليتاس - الاتحاد البيضاوي - كيجالي الروندي - ديارف - نانمونجو - اتحاد المنستير - ناباسا ستارز - دي أوجوستو - إنيمبا - الصفاقسي - جورماهيا - إف سي بلاتينيوم - ناكنا - جوانينج جالاكسي - أشانتي كوتوكو - غزالة - يانج بافلوز - بونجديدي - راسنج كلوب- أهلي بني غازي - سونيديب - ستاد مالي.

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