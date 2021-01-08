تشكيل البنك الأهلي وبيراميدز في مباراة اليوم بالدوري المصري

يستضيف البنك الأهلي منافسه بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز . وأعلن محمد يوسف تشكيل فريق البنك الأهلي كالتالي : محمد مجدي مصطفي - محمد كوفي - احمد ياسر - محمد جمال احمد - بهاء مجدي حسن - معروف يوسف - محمود الزنفلي - فادي فريد - اسامه ابراهيم - موسي دياوارا ويسعى محمد يوسف المدير الفني لفريق البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسين ترتيب الفريق في جدول الدوري بعدما خسر الجولة الماضية امام فريق المقاولون العرب بنتيجة هدفين دون رد . بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : حراسة المرمى: شريف إكرامي الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - إريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي الهجوم: جون أنتوي ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - عبد الله بكري - إسلام عيسى - طارق طه - أحمد توفيق - محمود حمادة - أحمد الشيخ - محمد الجباس - إبراهيم عادل. ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 5 نقاط بينما جاء فريق بيراميدز في المركز السابع برصيد 7 نقاط .

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