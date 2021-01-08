زامبي جديد على أعتاب الدوري المصري بديلا لـ والتر بواليا

كشف الصحفي الزامبي "آرون موبانجا" الرئيس التنفيذي، رئيس تحرير موقع "زامبيا فوت" ، اقتراب انتقال اللاعب إيلونجا مبومبو قائد فريق ناكنا الزامبي لنادي الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .

وكتب موبانجا عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "أكد النادي أن قائد فريق نكانا إدريس إيلونجا مبومبو سينتقل إلى الدوري المصري الممتاز للانضمام إلى زميله السابق والتر بواليا".

وأضاف : سينضم مبومبو إلى الجونة كبديل عن والتر بواليا حيث قام زميله في وقت سابق للانضمام إلى فريق الأهلي الأفريقي.

وكان النادي الأهلي أنهي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.

ونجح أمير توفيق في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتضاها على اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.

وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز