وكتب موبانجا عبر صفحتة الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "أكد النادي أن قائد فريق نكانا إدريس إيلونجا مبومبو سينتقل إلى الدوري المصري الممتاز للانضمام إلى زميله السابق والتر بواليا".
وأضاف : سينضم مبومبو إلى الجونة كبديل عن والتر بواليا حيث قام زميله في وقت سابق للانضمام إلى فريق الأهلي الأفريقي.
وكان النادي الأهلي أنهي إجراءات التعاقد مع أولي الصفقات الشتوية بعد صراع طويل مع عدة أندية تقدمت لشرائه.
ونجح أمير توفيق في التوصل لإتفاق نهائي مع إدارة الجونة حصل بمقتضاها على اللاعب الزامبي والتر بواليا لمدة 4 مواسم.
وكشفت مصادر خاصة أن مفاوضات الأهلي مع إدارة الجونة جرت في سرية تامة ودون أي ضجيج خاصة بعد تعثر ضم جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زامبي جديد على أعتاب الدوري المصري بديلا لـ والتر بواليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.