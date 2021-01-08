محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر بـ الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"،عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج، عن شهر ديسمبر الماضي. وشهدت قائمة المرشحين، تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول: وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: محمد صلاح ( ليفربول) - ماركوس راشفورد وبرونو فيرنانديز( مانشستر يونايتد) - ستونز ( مانشستر سيتي) - أنور الغازي وإيمليانو مارتينيز ( أستون فيلا) - بن مبي ( بيرنلي) - توماس سوتشيك ( وست هام). يذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 13 هدفا، بفارق 3 أهداف عن الكوري الجنوبي هيون سون لاعب توتنهام.

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