اعلن والكابتن احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق سلبيه العينه الأخيرة ل محمد هاني لاعب الأهلي بعد أن اعلن الأهلي إصابة اللاعب بكورونا وكتب احمد شوبير عبر حسابة بتويتر قائلا "‏محمد هاني حمد الله علي السلامه العينه الاخيره امس سلبيه". وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أعلن، امس، أن المسحة الطبية التي أجراها جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني جاءت سلبية، باستثناء محمد هاني، الذي سيتم إعادة المسحة له ‏ للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏ وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس وفقا للبروتوكول المتبع قبل المباريات ‏الرسمية.‏ ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يعلن سلبية مسحة محمد هاني الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.