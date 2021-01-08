تأجيل مباراة كوكيمبو أونيدو وديفينسا إي خوستيسيا في كأس سودأمريكانا

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أحمد جودة - القاهرة - تأجلت مباراة ذهاب نصف النهائي من كأس سودأمريكانا التي كانت مقررة يوم الخميس، بين كوكيمبو أونيدو وديفينسا إي خوستيسيا على ملعب فرانسيسكو سانشيز روموروسو، وتأجيلها ليوم الثلاثاء المقبل، لتقام في أسونسيون بسبب اكتشاف حالات كوفيد-19 بين صفوف الفريق الأرجنتيني.

وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بناء على "قرار السلطات التشيلية بإعلان كافة ركاب رحلة الطيران الخاصة بوفد ديفينسا إي خوستيسيا اتصالات إيجابية وثيقة، وبالتالي، يجب عليهم الامتثال لتدابير العزل".

وستقام المباراة يوم 12 يناير بمدينة أسونسيون في موعد وملعب لم يتم تأكيدهما بعد، حسبما أشار "كونميبول".

وتبين وجود ثلاث إصابات بين صفوف الفريق الأرجنتيني، لكن هناك شكوك حول وجود أربعة إصابات أخرى.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب الخميس، على ملعب مدينة كوكيمبو التشيلية، لكن السلطات في هذا البلد اللاتيني طلبت إخضاع كافة أعضاء الوفد الخاص بخوستيسيا إي ديفينسا الخضوع لحجر أو إخراجهم من البلاد.

وعليه أوضح الفريق الأرجنتيني وضعه وطلب المساعدة من "كونميبول" الذي قرر تأجيل اللقاء.