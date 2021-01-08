نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوبير" يكشف نتيجة مسحة كورونا لنجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن سلبية تحاليل محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وخضع اللاعب خلال الساعات الماضية، إلى مسحة طبية جديدة، بعدما جاءت المسحة الأخيرة، إيجابية وتأكيد إصابته.

واضطر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، إخراج اللاعب من قائمة الفريق أمس، والتي تستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.