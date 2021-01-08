الرياضة

"شوبير" يكشف نتيجة مسحة كورونا لنجم الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شوبير" يكشف نتيجة مسحة كورونا لنجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن سلبية تحاليل محمد هاني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وخضع اللاعب خلال الساعات الماضية، إلى مسحة طبية جديدة، بعدما جاءت المسحة الأخيرة، إيجابية وتأكيد إصابته.

واضطر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، إخراج اللاعب من قائمة الفريق أمس، والتي تستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري العام.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري الممتاز.

No description available.
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا