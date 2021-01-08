نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة لنجوم منتخب اليد: نراهن علي تميزكم.. أنتم أهم أسباب نجاح المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعد مباراة المنتخب المصري مع نظيرة الياباني أمس علي تحفيز نجوم منتخبنا وتحدث اليهم وقال لهم ثقتنا برجال كرة اليد كبيرة جدا ، دائما تشرفونا في المناسبات الكبيرة وترفعون علم بلادكم اينما ذهبتم ، وهذه المرة المسئولية أكبر وفي ظروف اصعب ولكن انتم لها ، وعليكم ان تعرفوا إن البطولة التي ستنطلق بعد أيام هي بطولتكم ونراهن علي تميزكم وعلي قوتكم و إرادتكم في ان تكونوا من اهم اسباب نجاح الحدث العالمي الذي لم تدخر في الدولة وسعا من أجل الظهور بافضل أشكال التميز فيه وإن تذهبوا بعيدا بطموحنا وتسعدوا وتحققوا أمال جماهيركم.

وكان وزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي قد حضر مباراة مصر واليابان التجربية امس استعدادا للمونديال المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري ، والتي انتهت بفوز الفراعنة 34/29 ، وكان معه رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر ومدير البطولة الكابتن حسين لبيب والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي والمدير التنفيذي لوزارة الرياضة