نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة في الليجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 38 نقطة، وذلك بعد خوض 15 مباراة فقط هذا الموسم، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 36 نقطة، بعد خوض 17 مباراة، ويأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالتالي:

أتلتيكو مدريد.. 38 نقطة.

ريال مدريد.. 36 نقطة.

برشلونة.. 31 نقطة.

ريال سوسيداد.. 30 نقطة.

فياريال.. 29 نقطة.

إشبيلية.. 27 نقطة.

غرناطة.. 24 نقطة.

سيلتا فيجو.. 23 نقطة.

أتلتيك بلباو.. 21 نقطة.

قادش.. 20 نقطة.

ريال بيتيس.. 20 نقطة.

إيبار.. 19 نقطة.

ليفانتي.. 18 نقطة.

ألافيس.. 18 نقطة.

بلد الوليد.. 18 نقطة.

خيتافي.. 17 نقطة.

فالنسيا.. 16 نقطة.

إلتشي.. 16 نقطة.

أوساسونا.. 14 نقطة.

هويسكا.. 12 نقطة.