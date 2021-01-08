موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - أنتم علي موعد لمشاهدة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز، والتي تقام علي استاد السويس الجديد في تمام السابعة والنصف مساءً.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا وهو في المركز الثاني في ترتيب دوري المصري من 3 انتصالات وتعادل وحيد أمام نادي وادي ودجلة، بينما يدخل الوافد الجديد وفي جعبته 7 نقاط من 4 مباريات يحتل بها المركز السادس في الترتيب.

موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الاهلي وسيراميكا اليوم الجمعة 8/1/2020 في تمام الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 8.30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل قناة أون تايم سبورتس أحداث مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ويسبقها ستديو تحليلي بقيادة الجنرال مدحت شلبي.

ويمكنكم مشاهدة قناة on time sports عبر النايل سات علي تردد 10853 والإستقطاب أفقي بمعدل ترميز 27500.

أخبار مباراة الاهلي وسيراميكا

وشهدت قائمة النادي الأهلي تواجد الكونغولي والتر بواليا المنضم حديثًا للفريق قادمًا من الجونة في أول ظهور له مع فريق القلعة الحمراء بعد أن تم قيده يوم الأربعاء

ويغيب عن القائمة كل من محمد هاني ومروان محسن بسبب الإصابة بفيروس فيروس كورونا المستجد، فيما يغيب محمود وحيد وأحمد ياسر ريان لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي تحت قيادة الجنوب أفريقي مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع:أحمد رمضان بيكهام، بدر بانون، أيمن اشرف، علي معلول

خط الوسط: حمدى فتحى، أليو ديانج، أكرم توفيق.

الهجوم: طاهر محمد طاهر ، كهربا ، محمد شريف

ومن المتوقع أن يبدأ هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا مباراة الأهلي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

الدفاع: أحمد محسن – خالد صبحي – طارق سامي – رجب بكار

الوسط: كوامي بونسو – محمد إبراهيم – محمد توني – أحمد غنيم

الهجوم: شريف دابو – شادي حسين

وقد اختارت لجنة الحكام بإتحاد الكرة المصري الحكم محمد يوسف لإدارة مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري، يعاونه أحمد حسام وهاني خيري مساعدين، وأحمد صالح حكمًا رابعًا، بينما يكون محمود دسوقي حكم فيديو ويساعده أحمد حمدي