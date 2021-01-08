حسام غالي: العاشرة يا أهلي.. وشي حلو على الزمالك

أعرب حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس النواب الحالي عن سعادته بسحب قرعة منافسات دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وقال غالي في تصريحاته : العاشرة يا أهلي، ومجموعة الزمالك سهلة وشي حلو عليهم.

وأضاف: أصعب بطولة حققتها كانت عام 2014 بسبب الظروف الصعبة التي كانت تمر بها مصر خلال تلك الفترة من توقف المسابقات المحلية وحققنا البطولة كأول فريق مصري يتوج بها.

وتغزل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في النجم المصري حسام غالي لاعب فريق الأهلي وعضو مجلس النواب الجديد، بعد سحبه قرعة الكونفدرالية الإفريقية. ونشر الكاف صورة لحسام غالي ، بعد سحبة قرعة الكونفدرالية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": وكتب :" في بيتنا أسطورة". أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى . وأسفرت قرعة الكونفدرالية عن مواجهة بيراميدز ممثل مصر في البطولة مع فريق أبيدجان الإيفواري. وجاءت جميع نتائج دور الـ 32 مكرر بمسابقة الكونفدرالية كالتالي: بيراميدز المصري ضد أبيدجان الإيفواري النجم الساحلي التونسي ضد يانج بافالوز من إي سواتيني وفاق سطيف الجزائري ضد أشانتي كوتوكو الغاني شبيبة القبائل الجزائري ضد ستاد مالي المالي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضد جواننج جالاكسي البوتسواني موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية ضد الأهلي ببنغازي الليبي ساليتاس البوركيني ضد بونجيدي الجابوني القطن الكاميروني ضد سونيديب من النيجر الاتحاد البيضاوي المغربي ضد نكانا الزامبي كيجالي الرواندي ضد الصفاقسي التونسي دياراف السنغالي ضد بلاتينوم من زيمبابوي نامونجو التنزاني ضد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي اتحاد المنستير التونسي ضد الرجاء المغربي نابسا ستارز الزامبي ضد جور ماهيا الكيني ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي ضد إنيمبا النيجيري

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