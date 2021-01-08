مواجهات ملحمية.. تعرف على مواجهات دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية

أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية، عن العديد من المواجهات القوية والمثيرة.
ومن المقرر أن يواجه فريق بيراميدز ممثل مصر فريق أبيدجان الإيفواري في دور الـ 32 مكرر.
ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": وكتب: مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية.. مواجهات ملحمية نتحرق شوقًا لمشاهدتها".
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