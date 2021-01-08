مواجهات عربية شرسة.. تفاصيل قرعة دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى . بينما جاء الزمالك في المجموعة الرابعة التى تضم كلا من تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر- الترجي التونسي. مجموعات دورى ابطال افريقيا المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي من الكونغو الديمقراطية المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي وكان الكاف أصدر بيانا منذ قليل بشأن إجراءات قرعة دورى ابطال افريقيا وجاء بيان الاتحاد الأفريقي بشأن قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالي" التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونغيث _ شباب بلوزداد _ المريخ الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A4. الكرة الثانية يتسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في في المركز B4. الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C4. الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D4. التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال : الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A3. الكرة الثانية التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B3. الكرة الثالثة التي تم ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C3. س الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في موقف D3. التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A2. الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B2. الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C2. لكرة الرابعة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D2. التصنيف الأول: الأهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A1. الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B1. الكرة الثالثة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C1. الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D1.

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