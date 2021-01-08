لغياب الإجراءات الاحترازية..بيراميدز يسجل اعتراضا رسميا على ملعب العباسية

اعترض نادي بيراميدز بشكل رسمي على ملعب العباسية الذي يخوض عليه مباراته أمام البنك الأهلي في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
وتقدم وليد مهدي مدير المباريات بنادي بيراميدز باعتراض رسمي من جانب النادي لمراقب المباراة حسام صديق على حالة ملعب المباراة وأرضيته موضحا أنه لايجد مبررا للإصرار على اعتماد الملعب للمباريات رغم سوء حالته وهو ما يؤذي اللاعبين بشدة.
كما تقدم النادي باعتراض للمراقب الطبي على حالة غرف الملابس مؤكدا أنها لا تلبي متطلبات الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتهدد بإصابة اللاعبين بفيروس كورونا.
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