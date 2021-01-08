نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور الإثنين والثلاثين من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عن مواجهة قوية لبيراميدز اف سي.

وأوقعت القرعة نادي بيراميدز وصيف النسخة الماضية من الكونفيدرالية الإفريقية أمام راسينج كلوب أبيدجان.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب الدور الإقصائي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية، خلال شهر فبراير المقبل.

وأقيمت مراسم حفل قرعة الكونفيدرالية الإفريقية في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة، بحضور ممثل عن نادي بيراميدز.