نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النتائج الكاملة لقرعة الكونفيدرالية الإفريقية.. مواجهة صعبة لبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتيجة قرعة ملحق بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي أقيمت في تمام الساعة الثانية ظهراً اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة عن مواجهة بيراميدز نظيره راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي :-

النجم الساحلي التونسي ضد يانج بافالوز من إي سواتيني

وفاق سطيف الجزائري ضد أشانتي كوتوكو الغاني

شبيبة القبائل الجزائري ضد ستاد مالي المالي

أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضد جواننج جالاكسي البوتسواني

موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية ضد الأهلي ببنغازي الليبي

ساليتاس البوركيني ضد بونجيدي الجابوني

القطن الكاميروني ضد سونيديب من النيجر

الاتحاد البيضاوي المغربي ضد نكانا الزامبي

كيجالي الرواندي ضد الصفاقسي التونسي

دياراف السنغالي ضد بلاتينوم من زيمبابوي

نامونجو التنزاني ضد بريميرو دي أوجوستو الأنجولي

اتحاد المنستير التونسي ضد الرجاء المغربي

نابسا ستارز الزامبي ضد جور ماهيا الكيني

ريفرز يونايتد النيجيري أو بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي ضد إنيمبا النيجيري

ويترقب ناديا الأهلي والزمالك، بطل ووصيف النسخة الماضية لبطولة دوري أبطال أفريقيا على الترتيب، منافسيهم بالقرعة المقامة حاليا.