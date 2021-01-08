نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أجريت اليوم في إحدى الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية.

وجاءت القرعة على النحو التالي :-

المجموعة الأولى : الأهلي ، فيتا كلوب ، سيمبا التنزاني ، المريخ السوداني.

المجموعة الثانية : مازيمبي الكونجولي ، صن داونز الجنوب أفريقي ، الهلال السوداني ، شباب بلوزداد.

المجموعة الثالثة : الوداد المغربي ، حوريا كوناكري ، بترو أتلتيكو ، كايزر تشيفز

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي ، الزمالك ، مولودية الجزائر ، تونجيت السنغالي .

مواعيد مباريات دور المجموعات

• الجولة الأولى - 12/13 فبراير 2021

• الجولة الثانية - 23 فبراير 2021

• الجولة الثالثة - 5/6 مارس 2021

• الجولة الرابعة - 16 مارس 2021

• الجولة الخامسة - 2/3 أبريل 2021

• الجولة السادسة - 9/10 أبريل 2021