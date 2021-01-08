الرياضة

عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة دوري أبطال أفريقيا تسفر عن مواجهات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي أجريت اليوم في إحدى الفنادق بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية.

وجاءت القرعة على النحو التالي :-

المجموعة الأولى : الأهلي ، فيتا كلوب ، سيمبا التنزاني ، المريخ السوداني.

المجموعة الثانية : مازيمبي الكونجولي ، صن داونز الجنوب أفريقي ، الهلال السوداني ، شباب بلوزداد.

المجموعة الثالثة : الوداد المغربي ، حوريا كوناكري ، بترو أتلتيكو ، كايزر تشيفز

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي ، الزمالك ، مولودية الجزائر ، تونجيت السنغالي .

مواعيد مباريات دور المجموعات

• الجولة الأولى - 12/13 فبراير 2021

• الجولة الثانية - 23 فبراير 2021

• الجولة الثالثة - 5/6 مارس 2021

• الجولة الرابعة - 16 مارس 2021

• الجولة الخامسة - 2/3 أبريل 2021

• الجولة السادسة - 9/10 أبريل 2021

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا