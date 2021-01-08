نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة دور ال 32 من ملحق كأس الكونفدرالية الإفريقية عن مواجهات قوية فى القرعة التى أقيمت اليوم بنقر الاتحاد الإفريقي فى مصر بحضور حسام غالي قائد النادى الأهلى السابق.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية لفريق بيراميدز ممثل مصر الوحيد فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي سيواجه فريق أر سي أبيدجان من كوتديفوار.

وستكون مباراة الذهاب فى أبيدجان يوم 14 فبراير المقبل والعودة ستكون يوم 21 فى مصر.

أنيمبا النيجيري × بلافيموتين أو ريفرز

بريميرو دي أوجوستو × نامونجو التنزاني

بلاتينوم × ديارف السنغالي

الرجاء المغربي × اتحاد المنستير التونسي

ناكانا × نهضة بركان

جورماهيا × ناباسا ستارز الزامبي

إيه أس بونجويدي الجابوني × ساليتاس البوركيني

أشانتي كوتوكو الغاني × وفاق سطيف الجزائري

يانج بافالوز (إي سواتيني) × الصفاقسي التونسي

سونيديب × القطن

أهلي بني غازي × موتمبا بيمبي

ستاد مالي × إيه أس كيجالي الرواندي

راسينج كلوب دا أبيدجان الإيفواري × بيراميدز