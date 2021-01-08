انت الان تتابع تفاصيل خبر قرعة دوري أبطال إفريقيا: مواجهات متزنة للأهلي والزمالك.. وصنداوز في مجموعة الموت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أجريت مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020/2021، التي أقيمت بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة.

ووقع الأهلي، بطل نهائي النسخة الماضية، في المجموعة الأولى A: مع فيتا كلوب (الكونغو) – سيمبا (تنزانيا) – المريخ السوداني، بينما وقع الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي التونسي ومولودية الجزائر (الجزائر) – تونجيت السنغالي.

وجاء صنداونز الجنوب إفريقي في مجموعة الموت رفقة مازيمبي الكونغولي والهلال (السودان) وشباب بلوزداد الجزائري.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021

أجريت مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث وقع الأهلي

المجموعة الأولى A: الأهلي (مصر) – فيتا كلوب (الكونغو) – سيمبا (تنزانيا) – المريخ السوداني. المجموعة الثانية B: مازيمبي (الكونغو) – صنداونز (جنوب إفريقيا) – الهلال (السودان) – شباب بلوزداد الجزائري. المجموعة الثالثة C: الوداد (المغرب) – حوريا (غينيا) – بترو أتلتيكو (أنجولا) – كايزر تشيفز الجنوب إفريقي. المجموعة الرابعة D: الترجي (تونس) – الزمالك (مصر) مولودية الجزائر (الجزائر) – تونجيت السنغالي.

تصنيف أندية دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

جرى تصنيف أندية مجموعات دور المجموعات الـ16، وفق 4 مستويات كما يلي:

المستوى الأول: الأهلي (مصر) – الوداد (المغرب) – الترجي (تونس) – مازيمبي (الكونغو)

المستوى الثاني: الزمالك (مصر) – صنداونز (جنوب إفريقيا) – حوريا (غينيا) – فيتا كلوب (الكونغو).

المستوى الثالث: الهلال (السودان) – بترو أتلتيكو (أنجولا) – سيمبا (تنزانيا) – مولودية الجزائر (الجزائر).

المستوى الرابع: المريخ (السودان) – شباب بلوزداد (الجزائر) – تونجيت (السنغال) – كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا).

مواعيد مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال

وجاءت مواعيد مباريات في الجولات الست بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وفق ما يلي: