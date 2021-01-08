نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا مكرر – الدور 32 لكأس الكونفدرالية

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على مصر فايف نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا من كأس الكونفدرالية لكرة القدم، التي تم تنظيمها مساء اليوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021 في مصر،والتي تم بث أحداثها على قناة بي ان سبورت الإخبارية .

نتيجة قرعة دوري ابطال افريقيا



1- إنييمبا النيجيري × الفائز من لقاء بلومفونتين سيلتيك الجنوب إفريقي وريفرز يونايتد النيجيري.

2- بريميرو دو أوغوستو الأنغولي × ناموغو التنزاني.

3- بلاتينيوم الزيمبابوي × جاراف السنغالي.

4- الصفاقسي التونسي × كيجالي الرواندي.

5- الرجاء المغربي × الاتحاد المنستيري التونسي.

6- نكانا الزامبي × الاتحاد البيضاوي المغربي.

7- جورماهيا الكيني × نابسا ستارز الزامبي.

8- بونجيدي سبورت الغابوني × ساليتاس البوركيني.

9- أشانتي كوتوكو الغاني × وفاق سطيف الجزائري.

10- يانغ بافولوز بطل إيسواتيني × النجم الساحلي التونسي.

11- سوينيديب بطل النيجر × القطن الكاميروني.

12- أهلي بنغازي الليبي × موتيما بيمبي الكونغولي.

13- الملعب المالي × شبيبة القبائل الجزائري.

14- راسينغ الإيفواري × بيراميدز المصري.

15 جوانينغ غالاكسي البوتسواني × أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي.

كما أسفرت قرعة دوري ابطال افريقيا عن النتيجة التالية للمجموعات، والتي ستنطلق الجولة الأولى منها يوم 12 فبراير 2021، على أن تكون آخر جولة يوم 10 أبريل 2021:

المجموعة 1

الأهلي المصري، فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني.

المجموعة 2

مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، شباب بلوزداد الجزائري.

المجموعة 3

الوداد البيضاوي المغربي، حوريا الغيني، بيترو أتلتيكو الأنغولي، كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

المجموعة 4

الترجي التونسي، الزمالك المصري، مولودية الجزائر، تونغيت السنغالي.

وتفتتح منافسات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021، في الـ12 من فبراير المقبل، بإقامة مباريات الجولة الأولى، وتنتهي بالجولة السادسة في العاشر من أبريل 2021.