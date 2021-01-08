خاص| أول رد من فيتا كلوب بعد الاصطدام بالأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والتي أقيمت بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى في المجموعة الأولى .

وقال ايف ديبا المدير الرياضي بنادي فيتا كلوب الكونغولي في تصريحات خاصة لصدى البلد عقب قرعة دوري ابطال إفريقيا : " مجموعة جيدة حيث تتاح لجميع الفرق فرصة القتال من أجل التأهل".

وتابع : " لا يوجد فريق صغير في الوقت الحالي ، مع كل الاحترام الذي نحمله للأهلي ، كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم ، فنحن نركز فقط على أنفسنا لنكون في ظروف جيدة يوم المباراة".

وأختتم : " سنلعب مع جميع خصومنا بنفس الحافز للذهاب إلى أقصى حد ممكن في هذه المنافسة ، وسنسعى للفوز على كل الفرق المتواجدة بالمجموعة وليس الأهلي فقط ".

يذكر أن مباريات الأهلي في دوري ابطال افريقيا ستكون في المواعيد الآتية :

الجولة الاولى 12 أو 13 فبراير ، الأهلي - المريخ السوداني

الجولة الثانية 23 فبراير، سيمبا التنزاني - الأهلي

الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس المقبل، الأهلي - فيتا كلوب الكونغولي

الجولة الرابعة يوم 16 مارس المقبل ، فيتا كلوب - الأهلي

الجولة الخامسة يومي 2 و3 أبريل المقبل،المريخ السوداني - الأهلي

السادسة والأخيرة يومي 9 و10 أبريل المقبل، الأهلي - سيمبا التنزاني