أسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا والمقامة حاليا بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى . مجموعات دورى أبطال أفريقيا المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي من الكونغو الديمقراطية المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي مباريات الأهلي في دوري ابطال افريقيا : الجولة الاولى 12 أو 13 فبراير ، الأهلي - المريخ السوداني الجولة الثانية 23 فبراير، سيمبا التنزاني - الأهلي الجولة الثالثة يومي 5 و6 مارس المقبل، الأهلي - فيتا كلوب الكونغولي الجولة الرابعة يوم 16 مارس المقبل ، فيتا كلوب - الأهلي الجولة الخامسة يومي 2 و3 أبريل المقبل،المريخ السوداني - الأهلي السادسة والأخيرة يومي 9 و10 أبريل المقبل، الأهلي - سيمبا التنزاني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.