قرعة نارية للأبيض.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري الأبطال

أسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة، عن مجموعة نارية لفريق الزمالك. وتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة والتي تضم الترجي ومولودية الجزائر وتونجيث بطل السنغال. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا: - الجولة الأولى.. 12 أو 13 فبراير 2021، الزمالك ضد مولودية الجزائر، ستقام في مصر - الجولة الثانية.. 23 فبراير 2021، تونجيث - الزمالك، ستقام في السنغال - الجولة الثالثة.. 5 أو 6 مارس 2021، الزمالك - الترجي، ستقام في القاهرة. - الجولة الرابعة.. 16 مارس 2021، الترجي - الزمالك، ستقام في تونس. - الجولة الخامسة.. 2 أو3 أبريل 2021، مولودية الجزائر - الزمالك، ستقام في الجزائر. - الجولة السادسة.. 9-10 أبريل 2021، الزمالك - تونجيث، ستقام في القاهرة.

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