تجنبها الزمالك | تعرف على مجموعة الموت بـ دوري أبطال أفريقيا

أجريت من قليل قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020 - 2021، بأحد فنادق القاهرة. وعلى الرغم من أن فريق الزمالك وقع في مجموعة صعبة، إلا أنه تجنب مجموعة الموت، والتي تضم كلا من مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. وجاءت جميع مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي: المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي من الكونغو الديمقراطية المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي

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