نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفتح تحقيق عاجل في "خناقة" أسرتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الثلاثية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز المكلفة بإدارة نادي الزمالك، فتح تحقيق عاجل صباح اليوم الجمعة بسبب حدوث اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ بين اسرتين داخل مقر القلعة البيضاء.

وشهد أمس الخميس اشتباكات كبيرة بين اسرتين داخل الزمالك، حتى تدخل أمن النادي وبعض الأعضاء، إبعدما استدعت كل أسرة أقاربها.

وقررت اللجنة الثلاثية بأحالة جميع أفراد الأسرتين أعضاء النادي للتحقيق، واستدعاء افراد الأمن ومراجعة الكاميرات لشطب عضوية أي فرد سيثبت إدانته.