نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح على قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، التواجد في قائمة المرشحين لجائزة لاعب شهر ديسمبر في البريميرليج.

وسجل صلاح 5 أهداف في 6 مباريات خاضها خلال شهر ديسمبر رفقة ليفربول، منها ثنائية في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي حسمها الريدز لصالحه بسباعية مقابل هدفين.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة لاعب الشهر عن ديسمبر في البريميرليج والتي شهدت تواجد نجم ليفربول محمد صلاح على رأس قائمة المرشحين

ويتنافس على الجائزة كلا من:-

ثنائي أستون فيلا أنور الغازي وإيميليانو مارتينيز، حارس الفيلانز، بين مي، مدافع فريق بيرنلي، وثنائي مانشستر يونايتد برونو فرنانديز وماركوس راشفورد، جون ستونز، مدافع مانشستر سيتي، توماس سوتشيك، لاعب وست هام يونايتد.