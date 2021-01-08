نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من حسام غالي عن حظوظ الأهلي في مجموعته بعد سحب القرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر حسام غالي، نجم النادي الأهلي السابق، عن رأيه في مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال حسام غالي عقب الانتهاء من سحب القرعة "المجموعات متعادلة، قد تكون سهلة للأهلي ومتوازنة للزمالك، الفرق جميعها كبيرة، دور الستة عشر سيكون صعبا للفرق التي تسعى للصعود".

وتابع: "المجموعة الثانية هي الأصعب، أتمنى أن تكون (ايديا وشها حلو) على الأهلي والزمالك، وان شاء الله (تكون العاشرة على أيدي)".

يذكر أن قرعة دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا على وقوع الأهلي حامل لقب الموسم الماضي في المجموعة الأولى، والتي تضم فيتا كلوب الكونغولي، سيمبا التنزاني والمريخ السوداني.