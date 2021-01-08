نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ميلان بديل فاسكيز في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حدد بديل نجم الفريق الإسباني لوكاس فاسكيز الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد ألمحت أن ريال مدريد قدم عرضًا لفاسكيز تبلغ مدته 3 مواسم مع نفس الراتب الحالي ولكن النجم الإسباني يعتقد بأنه يستحق المزيد ولذلك رفض العرض.

وأكد الموقع الإسباني أن زيدان حدد إبراهيم دياز كبديل في حال رحيل فاسكيز عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ابراهيم دياز يقدم آداء جيد للغاية مع ميلان الإيطالي ويرغب النادي الإيطالي في تجديد إعارته أو التعاقد معه بشكل نهائي ولكن مسئولو ريال مدريد رفضوا ذلك.