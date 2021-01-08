أول القصيدة.. مدرب سيمبا يعلن رحيله قبل مواجهة الأهلي

أعلن فان دي برويك المدير الفني لفريق لفريق سيمبا التنزاني، رحيله عن الفريق، قبل خوض دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت منذ قليل، أسفرت عن وقوع سيميا مع الأهلي وفيتا كلوب والمريخ السوداني.

وذكرت تقارير صحفية ،أن فان دي برويك أعلن عن سيميا، قبل ساعات قليلة من إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا.