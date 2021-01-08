أول تعليق رسمي من الزمالك على نتيجة قرعة دوري أبطال أفريقيا

علق أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.
وقال "يونس" ، إن مجموعة الزمالك هي الأصعب، مشيرا إلى أن الفريق تنتظره مباراة صعبة أمام الترجي التونسي الذي يبحث عن رد الاعتبار بعد هزيمته في السوبر الإفريقي ودوري الأبطال العام الماضي.
وأوضح "يونس" أن فريق مولودية الجزائر من الفرق القوية التي تجيد اللعب داخل وخارج ملعبها ونجح في الإطاحة بالصفاقسي التونسي من البطولة القارية.
وأكد يونس أن الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في القارة الإفريقية، والجميع لديه الثقة الكاملة في إمكانياتهم وقدراتهم الفنية لحسم التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الإفريقي.
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