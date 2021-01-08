وجاءت مجموعات دورى أبطال أفريقيا كالتالي: المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري المجموعة الثانية: مازيمبي الكونغولي - ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي- الهلال السوداني - شباب بلوزداد الجزائري . المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البطل لا يهاب أحدًا.. أول تعليق رسمي من صن داونز بعد وقوعه في مجموعة الموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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