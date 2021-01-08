وأضاف عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي :"الملعب كان ضيقا للغاية، والمباراة لخصت في الكرات الطويلة بسبب صغر حجم الملعب".
وتابع :"في الشوط الثاني كان الأداء أفضل من الأول في جميع الخطوط، ولم تتح فرصا بشكل كبير خلال اللقاء".
وواصل :"من وجهة نظري خضنا مباراة جيدة ولم ترتق للمستوى الجيد جدًا على حسب الظروف التي أتيحت لنا بسبب الملعب".
وأشار :"جئنا من أجل البحث عن النقاط الثلاث والفوز بالمباراة، علينا عدم الاستسلام والعمل بجد في الفترة المقبلة".
وأوضح :"غدًا سيكون هناك تدريبات استشفائية من أجل التحضير بسرعة للمباراة المقبلة، ووضع التشكيلة المناسبة للقاء وسنرى اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة في مواجهة البنك الأهلي".
وأردف :"كنا الأكثر سيطرة على المباراة، والتغييرات تتم بناء على حسب سير أحداث اللقاء، كما أن المساحات كانت ضيقة وبصفة عامة اللاعبون أدوا برجولة وبحماس ولا يوجد أي تقصير منهم على الإطلاق".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل السلبي أمام البنك الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.