تاريخ مواجهات الزمالك وفرق مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

القرعة وضعت نادي الزمالك في المجموعة الرابعة رفقة الترجي الرياضي التونسي، ومولودية الجزائر الجزائري، وتونجيث السنغالي في مجموعة قوية وصعبة للغاية.
ونستعرض تباعًا تاريخ المواجهات المباشرة بين الزمالك وفرق المجموعة
الزمالك والترجي
التقى الفريقان 11 مرة من قبل في مختلف البطولات، وكانت الأفضلية للزمالك، الذي انتصر في 6 مباريات، وخسر في 2 فقط، وتعادل في 3 مباريات، كما سجل لاعبوه 16 هدفًا، وسجل لاعبو الترجي 10 أهداف.
الزمالك التقى بالترجي العام الماضي في 3 مباريات، الأولى في شهر فبراير والتي توج من خلالها بكأس السوبر الأفريقي بفوزه على الترجي 3-1، ومن ثم الانتصار على الفريق التونسي في ذهاب دور ربع النهائي بذات النتيجة، والخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب، ليصعد الفريق لنصف نهائي البطولة.
الزمالك ومولودية الجزائر
لم يلتق الفريقان من قبل في مختلف البطولات، ولكن الزمالك واجه الفرق الجزائرية من قبل 19 مرة، فاز الزمالك في 8 مباريات، وخسر مباراتين فقط، وتعادل في 9 مباريات.
آخر المواجهات مع الفرق الجزائرية كانت مع نصر حسين داي في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية العام قبل الماضي، وانتهت المباراتين بالتعادل
الزمالك وتونجيث السنغالي
لم يلتق الفريقان من قبل في مختلف البطولات، ولكن الزمالك واجه الفرق السنغالية في 4 مباريات، فاز في مباراتين وخسر مثلهما، وكانت آخر المباريات أمام جينراسيون فوت الموسم الماضي في دوري الأبطال، وخسر الزمالك ذهابًا 2-1، وفاز إيابًا بهدف نظيف، ليصعد لدور المجموعات بعد أزمة ترتب عليها إعادة المباراة.
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