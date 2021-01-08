وفاة شقيقة نجم النادي الأهلي والمنتخب السابق

توفيت اليوم شقيقة الكابتن علاء ميهوب نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق . وانتقلت الي رحمة الله شقيقة نجم الأهلي بعد صراع طويل مع المرض ، حيث عانت بالاسابيع الأخيرة من تدهور حالتها الصحيه بسبب ورم خبيث بالجسم .

واكد علاء ميهوب أنه لن يكون هناك عزاء بسبب انتشار فيروس الكورونا وسوف يقتصر الأمر علي العزاء تلغرافيا وهاتفيا فقط .

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