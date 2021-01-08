تاريخ المواجهات المباشرة بين الأهلي وفرق مجموعته في دوري أبطال أفريقيا

سُحبت اليوم الجمعة، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أسفرت عن مجموعات قوية وساخنة منتظرة.

القرعة وضعت النادي الأهلي في المجموعة الأولى رفقة فيتا كلوب الكونغولي، وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.

ونستعرض تباعًا تاريخ المواجهات المباشرة بين الأهلي وفرق المجموعة

الأهلي وفيتا كلوب

واجه الفريقان بعضهما البعض في مباراتين فقط وكانتا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019، وفاز الأهلي في القاهرة بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر في الكونغو بهدف نظيف

الأهلي وسيمبا التنزاني

واجه الفريقان بعضهما البعض في 4 مباريات، أول مباراتين كانتا في بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس عام 1985، في الدور الثاني، وفاز بطل تنزانيا ذهابًا 2-1، قبل أن ينتصر الأهلي إيابًا بهدفين نظيفين.

ووقع الفريقان مع بضعهما البعض أيضًا في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019، وانتصر الأهلي في القاهرة بخماسية نظيفة، وخسر في تنزانيا بهدف نظيف.

الأهلي والمريخ السوداني

الأهلي واجه المريخ في 6 مباريات من قبل، فاز في 4 منها وتعادل في واحدة وخسر أخرى.

آخر المواجهات كانت في دور الـ 16 لبطولة دوري الأبطال 2002، ففاز الأهلي ذهابًا في مصر 2-0، قبل أن يخسر في السودان 3-1 إيابًا.