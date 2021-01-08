الرياضة

21 لاعبًا في قائمة الفيوم استعدادًا لمباراة بني سويف ..السبت

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 اختار أحمد بكري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي محافظة الفيوم 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بمنتجع الأسيوطي سبورت، استعدادًا لمباراة بني سويف المقرر إقامتها في الثانية والنصف مساء غد السبت بالملعب الفرعي الثاني بمنتجع الأسيوطي ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وأعلن بكري عن القائمة والتي ضمت كل من:

"مصطفى ديدا، ويوسف يحي، وأحمد سعد، وأحمد بليدي، وأحمد القرموطي، وأحمد عبد الحكيم، ومحمود شمايكل، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله رشدي، وأحمد عبد الباقي، وأحمد حسن، وأدهم حسن، ومحمد أبو العلا، وأحمد عويس قمحة، وأنس شندي، ومحمود الحسيني، ومصطفى علي، وجابر جابر، وكريم الشافعي، ومصطفى كارلوس".

ويخوض فريق الفيوم مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة بني سويف على الملعب الفرعي لمنتجع الأسيوطي وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق .

ويمتلك الفيوم 13 نقطة يستقر بهم في المركز الرابع بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

ومن جانب أخر فقد صرح الكابتن احمد بكري المدير الفنى لفريق الفيوم أن المحافظة تستحق التواجد بدوري الكبار

كما أضاف أنه يريد تحقيق مطلبين له لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز وهى اداء مبارياته على ملعبه (باستاد الفيوم) والمطلب الثانى والأهم وهو مساندة الجماهير الفيومية ووقوفها خلف فريقها وتشجيعه لتحقيق حلم الصعود ليجاور الأخ الأصغر فريق المقاصة الذي يتواجد بالممتاز منذ الصعود موسم ٢٠١٠.

وأشار بكرى الى أن الفريق قام بالتعاقد مع مجموعة متميزة من اللاعبين القادرون على حسم المنافسة والصعود وتحقيق حلم جماهير الفيوم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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