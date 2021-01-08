ومن المقرر أن يعقد محمد علي جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين زكي وحسن يسري في حضور إبراهيم عبدالله المسئول عن ملف كرة اليد في اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك، لمناقشة العرض والحصول على موافقتهم لخوض تجربة الاحتراف.
وقال محمد علي ، إنه لن يخوض تجربة الاحتراف قبل تعاقد الإدارة مع حارس مرمى دولي كبير حتى لا يتأثر الفريق في الفترة المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الريان القطري يطلب التعاقد مع حارس الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.