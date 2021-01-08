الريان القطري يطلب التعاقد مع حارس الزمالك

تلقي محمد علي حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عرض احتراف من نادي الريان القطري بداية من شهر فبراير القادم.

ومن المقرر أن يعقد محمد علي جلسة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين زكي وحسن يسري في حضور إبراهيم عبدالله المسئول عن ملف كرة اليد في اللجنة المعينة لإدارة شئون نادي الزمالك، لمناقشة العرض والحصول على موافقتهم لخوض تجربة الاحتراف.



وقال محمد علي ، إنه لن يخوض تجربة الاحتراف قبل تعاقد الإدارة مع حارس مرمى دولي كبير حتى لا يتأثر الفريق في الفترة المقبلة.