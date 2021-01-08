استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا .. جهاز المنتخب يتابع مباراة دجلة وإنبي

حضر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري مباراة وادي دجلة وانبي في منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وتواجد حسام البدري المدير الفني، ومعه ، طارق مصطفى وسيد معوض، وأيمن طاهر، لمتابعة اللقاء ومستوى اللاعبين، وذلك في إطار الاستعدادا للمرحلة المقبلة من مراحل الإعداد.



ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في شهر مارس المقبل، بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.