الزمالك يتجه للسويس استعدادا لطلائع الجيش

ويحل الفريق ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد السويس الجديد في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد أعلن عن قائمة مباراة طلائع الجيش والتي جاءت كالتالي:-
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد
خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - محمد عبدالغني - حازم إمام - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح - وعبدالله جمعة - أحمد عيد
خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر -إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي
خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل - حسين فيصل.
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