مفيش فريق قوي.. عبدالحليم علي يعلق على قُرعة دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة بجانب فرق الترجي التونسي ومولودية الجزائر الجزائري وتونغيث السنغالي.
وقال عبدالحليم علي : "نحترم جميع الفرق التي تتواجد معنا في المجموعة".
وواصل: "لا يوجد فريق قوي وفريق ضعيف، وهدفنا هو حصد أكبر عدد من النقاط خلال دور المجموعات ومواصلة المشوار في البطولة القارية".
وأكمل: "سنقوم بجمع المعلومات عن كل فرق المجموعة، فالزمالك يخوض البطولة من أجل المنافسة على اللقب".
واختتم: "نصب كامل تركيزنا على لقاء طلائع الجيش الصعب، وستكون هناك جلسة عقب الانتهاء من اللقاء من أجل الترتيب لمواجهة مولودية الجزائر في الجولة الأولى لدور المجموعات".
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