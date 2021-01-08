نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يدرس معاقبة نجم الفريق بسبب السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علم الـ"فجر الرياضي" أن لجنة الكرة بنادي الزمالك قررت رفع مذكرة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بشأن رد عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بالنادي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت لجنة الكرة بالزمالك من قبل، بمعاقبة أي لاعب يدلي بأي تصريحات أو نشر أي معلومة عبر حسابهم الشخصي دون الحصول على موافقة مكتوبة من مدير الكرة أو المشرف على الفريق.

ونشر "عبد الله جمعة" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور "انستجرام" : أولا الكلام دا محصلش، والكلام دا كذب وأنا مقعدتش مع حضرتك علشان تقول كلام محصلش.