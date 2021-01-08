نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاركو يهزم دكرنس في موقعة قوية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر دكرنس على ملعبه من ضيفه فريق فاركو، بهدف دون رد، في جولة مثيرة، بالمجموعة الثالثة، لدوري القسم الثاني.

بدأ دكرنس بقيادة سعد فاروق المباراة بتشكيل مكون من : عمر ساجد ، عادل ادهم ، عماد حلمي ، احمد حاتم ، محمد حمودة ، محمد فوزي ، مواندا ، ابراهيم سليمان ، شادي ماهر ، احمد جمعة ، فالو.

بينما بدأ فاركو بقيادة مجدى عبدالعاطى المباراة بتشكيل مكون من : محمد مصطفى ، سليم عبدالخالق ، أحمد عوض ، محمود مسعود ، محمد سعيد ، محمد شيكا ، بلال جمال ، جابر كامل ، أنطوني لوكوسا ، أحمد البحراوى ، شريف أشرف.

المباراة شهدت سيطرة فى أغلب أوقاتها لصالح الضيوف فاركو والذى ظهر أكثر تنظيما من دكرنس وتمكن حمبوزو الوافد الجديد من الرجاء لفاركو من إحراز هدف الفوز مع الدقيقة الأخيرة للوقت الأصلى من الشوط الثانى.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الحنفى وعاونه كلا من محمد صلاح ، عبد العزيز محسن.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فاركو للنقطة الثامنة، بينما يتوقف رصيد دكرنس عند النقطة التاسعة.