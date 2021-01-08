نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوليمبي يخطف تعادل قاتل على ملعبه أمام المنصورة بالقسم الثاني في المقال التالي

وبدأ أحمد ساري المدير الفني لفريق الأوليمبي المباراة بتشكيل مكون من: هاني جمال، محمد رجب، محمود المنشاوي، السيد جاد، حسين رمضان، طه إبراهيم، مروان شاهين، كاظم محمد، عمر فاروق، حسين حمدى، لاندرى.

وأختار ياسر عبد الواحد المدير الفني لفريق المنصورة تشكيلة فريقه كالأتي: عاطف نصحي، وائل السعدني، شاكر أشرف، عبد الرحمن حسان، محمد نجاتي، هاني الطامي، مؤمن فكري، أحمد عبد العال، إيهاب ريان، عماد خيري، محروس بمبه.

وجاء هدف الأوليمبي الأول عن طريق اللاعب "عمرو فاروق" في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وسرعان ما عدل فريق المنصورة أوضاعه وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 14 عن طريق محمد نجاتي، وبعد مرور نصف ساعة من المباراة أحرز المنصورة الهدف التاني عن طريق مهاجم الفريق "محروس ابراهيم بومبه". زفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من المباراة وتحديداً في الدقيقة 92 سجل حسين حمدي مهاجم الأوليمبي هدف التعادل للفريق السكندري.

أحمد جودة - القاهرة - أنتهى اللقاء المثير الذي جمع بين الأوليمبي و المنصورة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب "عز الدين يعقوب" بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السابع من القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

وأدار اللقاء تحكيمياً طارق مجدي حكم ساحة ويعاونه كلاً من كريم ناهيا مساعد أول و أسامة السيد مساعد ثاني والحكم الرابع ميلود العوامي.



وبهذه النتيجة أرتفع رصيد الأوليمبي إلي 13 نقطة جمعهم خلال 7 مباريات، وأرتفع رصيد المنصورة إلي 8 نقاط جمعهم خلال 7 مباريات أيضاً.

