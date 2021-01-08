اللقب العاشر .. أول تعليق من الأهلي بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

وأسفرت قرعة دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت بأحد فنادق القاهرة، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى مع فيتا كلوب وسيمبا التنزاني والمريخ السودانى . بينما جاء الزمالك في المجموعة الرابعة التى تضم كلا من تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر- الترجي التونسي. مجموعات دورى ابطال افريقيا المجموعة الأولى: المريخ السوداني - سيمبا التنزاني - فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية - الأهلي المصري المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري - الهلال السوداني - ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي - مازيمبي من الكونغو الديمقراطية المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب إفريقي - بترو أتليتكو الأنجولي - هورويا الغيني - الوداد المغربي المجموعة الرابعة: تينجيت السنغالي - مولودية الجزائر - الزمالك المصري - الترجي التونسي

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